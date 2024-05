Lavare i denti subito dopo colazione? Ecco perché è sbagliato: «Aspettate, non rovinate lo smalto»

Lavarsi i denti regolarmente, almeno due volte al giorno, è fondamentale per l'igiene dentale. C'è un momento, però, in cui ci si dovrebbe astenere dalla pulizia. E quel momento è proprio dopo la colazione. La dottoressa Shaadi Manouchehri, una dentista inglese, ha recentemente condiviso su TikTok alcuni consigli preziosi su quando evitare di lavarsi i denti. Uno dei momenti più critici è proprio dopo il primo pasto della giornata.

Attenzione allo smalto

Immediatamente dopo aver consumato alimenti acidi come il caffè, il tè, il succo d'arancia, il latte o lo yogurt, tendiamo ad affrettarci in bagno per lavarci i denti. Questo può essere un grave errore che compromette la salute dei nostri denti nel lungo periodo. Manouchehri spiega che lavarsi i denti troppo presto dopo aver mangiato o bevuto qualcosa di acido può rimuovere lo smalto dai denti. Lo smalto è uno strato protettivo estremamente importante dei denti che li protegge dall'usura e dalla carie.

A combattere l'acidità è la saliva, che detiene un ruolo fondamentale nella protezione dei nostri denti. Dopo aver consumato alimenti acidi, la saliva inizia a neutralizzare l'acidità e a ripristinare l'equilibrio del pH nella bocca. Questo processo richiede tempo. Lavarsi i denti subito dopo la colazione interrompe questo processo naturale e può causare danni irreversibili nel tempo.

La soluzione consigliata dalla dottoressa Manouchehri è di aspettare almeno 30 minuti prima di spazzolare i denti dopo aver consumato alimenti acidi. Durante questo periodo, la saliva avrà il tempo di svolgere il suo lavoro protettivo e di indurire nuovamente lo smalto dei denti.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 2 Maggio 2024, 11:57

