In Forma con Starbene: Tessa Gelisio torna con quattro puntate dedicate agli elementi della vita

Venerdì 7 Giugno 2019, 13:51

, alle ore 8.45, torna l’appuntamento con, il programma di Canale 5 condotto dagiunto alla 9ª edizione. In una location totalmente rinnovata torna il programma per restare in forma in vista della prossima estate.Le prossime saranno all’insegna di fuoco, aria e terra.In ogni puntata di "In Forma con Starbene", che partirà sabato mattina, verranno affrontati, con talk in studio, servizi e professionisti del settore, diversi argomenti legati al nostro benessere: la prevenzione, la stagionalità, l’equilibrio, il movimento, la nutrizione, l’idratazione, il fitness e anche un angolo dedicato al green, con tutorial esclusivi per il fai da te. Si andrà alla scoperta dei prodotti made in Italy, non mancherà il classico appuntamento con il professor Santo Raffaele Mercuri e le rubriche della cuoca Alice Balossi con le sue salutari e gustose ricette. Immancabile anche l’angolo beauty con Anna Baroni, con i suoi consigli e le sue maschere di bellezza.Ospiti della prima puntata saranno il dentista odontoiatra dott. Emanuele Puzzilli, il Direttore Generale del Consorzio tutela Grana Padano Dop Stefano Berni e l’urologo Antonio D’Alessio.Dopo il successo delle precedenti edizioni, continua la collaborazione con Starbene, il brand del Gruppo Mondadori punto di riferimento nel mondo della salute e del benessere. Il magazine mette a disposizione del programma la rete di esperti della testata e del sito Starbene.it, diretti da Annalisa Monfreda, per offrire risposte su tutti i temi d’interesse.