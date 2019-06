Canale 5 celebra Corrado con l'ultima puntata de La Corrida, presenta Gerry Scotti

Venerdì 7 Giugno 2019, 13:51

Sabato 8 giugno, in prima serata, a vent’anni dalla sua scomparsa,, il re del varietà,A fare da introduzione un suo degno eredeCorrado Mantoni, in arte semplicemente Corrado, scomparso a Roma l'8 giugno 1999, è considerato uno dei padri fondatori della televisione italiana, insieme a Mike Bongiorno e Raimondo Vianello. Con la sua incontrastata ironia e allegria, il conduttore è entrato nel cuore di milioni di italiani diventandone uno dei volti del piccolo schermo più amati di sempre.rappresenta il capolavoro del conduttore che l’ha ideata insieme al fratello, Riccardo Mantoni, e condotto prima in radio e poi in televisione per 10 edizioni dal 1986 al 1997 con un trionfale successo.dice:«Per tutti noi che abbiamo intrapreso il mestiere del presentatore, la sua è stata una grande lezione, maIo ho avuto la fortuna, il piacere e la responsabilità di condurre dopo di lui, insieme al maestro Pregadio, dal marzo del 2002 ben 8 edizioni de “La corrida”, ho cercato di farlo con grande leggerezza provando a rispettare lo stile e le caratteristiche che lui aveva dato al suo programma. Un programma che ha segnato, come pochi altri, la storia della televisione italiana e dei suoi generi».