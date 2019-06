Dana Glowacka e il plank da 4 ore e 20 minuti: è il record mondiale femminile

Domenica 2 Giugno 2019, 15:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bendi: quello di, personal trainer e istruttrice di yoga, è per grande distacco il nuovo record mondiale femminile. Questa donna dagli addominali d'acciaio, per soli sei minuti, ha anche sfiorato il primato assoluto, che attualmente è detenuto da un soldato cinese, Mao Weidong , canadese di origini est-europee, ha dato dimostrazione della sua incredibile resistenza fisica durante lanegli Stati Uniti, dove erano presenti i rappresentanti del Guinness World Records.Il risultato ottenuto daè incredibile, specialmente se si considera che il record precedente per una donna è stato superato di oltre un'ora: era stato fissato, nel 2015, da Maria Kalimera con il tempo di tre ore e quindici minuti.