Compra un serpente di 20 cm, ma il rettile diventa il più grande pitone birmano al mondo

Martedì 12 Novembre 2019, 20:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un papà qualche anno fa ha acquistato un piccolo serpente da crescere in casa come animale domestico, nel giro di poco tempo però si è trasformato nel più grande pitone (birmano) al mondo, misura oltre 5 metri. Esperti e studiosi di rettili sono già andati a fargli visita., 31 anni, del, ha acquistatoin un negozio di animali otto anni fa - e l’ha visto crescere fino a diventare qualcosa di «incredibile e massiccio». L’animale mangia cervi nati morti, vitelli, capre e maiali forniti dagli agricoltori locali «e sta ancora crescendo». L’animale è costoso da mantenere e potrebbe essere letale se maneggiato male: potrebbe schiacciare un essere umano, stritolarlo a morte in pochi minuti e ingoiarlo intero.Ma Hobbs, che è un esperto di rettili oltre che appassionato, è sicuro che Hexxie non colpirà mai nessuno della famiglia, anche se quando ci sono i figli, di uno e quattro, sta molto attento a non farli avvicinare. «Lo faccio uscire soprattutto quando i piccoli sono a letto», racconta il papà. L’enorme rettile oltretutto mangia così tanto che produce una cacca gessosa una volta al mese - abbastanza grande da riempire un sacco per i rifiuti. Gli esperti dicono che è il più grande pitone birmano di sempre: 18 piedi e 8 pollici. Ma Hobbs è convinto che Hexxie crescerà ancora. È riluttante ad anestetizzarlo per la misurazione ufficiale fino a quando non smetterà di crescere.Hobbs, di Tewkesbury, nel Gloucestershire, ha raccontato: «Sapevo che sarebbe stato grande, ma ha scioccato tutti per quanto è cresciuto. Sono molto appassionato di serpenti e cerco di aiutare le persone a capirli». Il grande serpente Hexxie vive in casa Hobbs con un altro serpente più piccolo, Monty, e con il cane di famiglia Shiloh, un Husky. «E vanno tutti d’accordo».