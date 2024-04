Pesce gatto da record, l'impresa dopo la giornata sfortunata: «In tre abbiamo impiegato quasi un'ora per tirarlo fuori dall'acqua»

di Serena De Santis

Una pesca fortunata per un ragazzo, che sembrerebbe aver catturato il pesce più grande della Gran Bretagna. Dopo diverse ore di attesa, nella speranza che qualche pesce abboccasse all'amo, il giovane di 34 anni stava per rinunciare ed era pronto per tornare a casa, quando ha visto la canna da pesca andare verso il basso, in direzione dell'acqua. Subito, insieme ai due suoi amici, ha afferrato la canna e fatto forza per cercare di portare fuori dal fiume ciò che aveva preso all'amo. Non appena l'esemplare è stato portato sulla barca, non credeva a ciò che stava vedendo.

«Il pesce più grande che avessi mai visto - ha raccontato il 34enne al Telegraph -. Io e i miei amici abbiamo impiegato 50 minuti per tirarlo fuori dall'acqua, è stato incredibile».

La cattura

Il fortunato pescatore si chiama Darren Reitz ed è di Rainham, una zona a est di Londra. Nella vita fa lo spazzino ma, fin da piccolo, è sempre stato appassionato di pesca. Così, per la serata del 28 aprile, ha organizzato una battuta di pesca insieme ai suoi amici che si è rivelata davvero molto fortunata. Inizialmente il gruppo non aveva catturato nessun pesce nel lago della riserva naturale di Chigborough a Maldon, nell'Essex, fino alle 22.30, quando la loro barca ha iniziato a muoversi.

«Avevo appena cambiato la mia esca, dopo una lunga giornata in cui non avevo pescato nulla - ha raccontato il giovane - stava anche piovendo, il che esercita una pressione sull'acqua che invita i pesci a venire in superficie. I miei amici hanno iniziato a farsi prendere dal panico, perché era chiaramente un grosso pesce e mi dicevano che dovevo tirarlo fuori». E così ha fatto, ma ha impiegato quasi un'ora per portare il pesce sulla barca. Si trattava di un pesce gatto che pesava 143 libbre (64,4 kg). «Credo che sia uno dei pesci più grandi della Gran Bretagna - ha continuato -. Se avessi battuto un record sarebbe forte».

Una pesca "ricca"

Dopo la notizia pubblicata sui social, sono stati diversi coloro che hanno provato ad acquistare il pesce gatto. Tra questi c'è stato un ufficiale giudiziario, che ha speso una sterlina per ogni chilo dell'esemplare. Darren Reitz dall'uomo ha ottenuto 143 sterline (167 euro).

«L'ufficiale giudiziario mi ha pagato 143 sterline per il pesce gatto. Non mi aspettavo questa decisione da parte sua. Solitamente sono abituato a spendere molto per andare a pesca e non di essere pagato. Spero di tornare al lago il prossimo fine settimana e di pescare un altro pesce del genere».

Ultimo aggiornamento: Martedì 30 Aprile 2024, 14:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA