Orso aggredisce uno scalatore in montagna: il terrore dell'uomo ripreso in un video

di Redazione web

Una gita in montagna si è trasformata in un pericoloso incontro ravvicinato con un orso. Un faccia a faccia inedito per uno scalatore che, complice una bella giornata di sole, stava facendo trekking sul Monte Futago in Giappone, quando all'improvviso si è trovato un orso bruno sopra alla testa, che voleva attaccarlo. Il video, virale, è stato girato dallo stesso scalatore che sul casco aveva una fotocamera che ha ripreso tutto in soggettiva.

Scuolabus con 9 bambini finisce dentro a un canale: ubriaco l'autista, è stato denunciato

Attimi di terrore

Nel filmato, diffuso ovunque sui social, si assiste ai momenti di panico vissuti dall'uomo che mentre sta scendendo vede davanti a sè, in alto, un orso bruno che sta per attaccarlo. L'uomo grida per spaventare l'animale e usa mani e piedi per tenerlo alla larga, nel disperato tentativo di mandarlo via e di salvarsi la vita.

Moglie e marito lasciano il lavoro (posto fisso) per girare il mondo. Alessandra e Marco: non è un colpo di testa

In difesa del cucciolo

L'orso bruno, in realtà, non avrebbe attaccato lo scalatore in cerca di cibo, ma in difesa di un cucciolo di orso, temendo che l'uomo volesse fargli del male. Infatti, dopo circa 30 secondi, l'orso è scappato via con il cucciolo al seguito, scomparendo nella boscaglia.

Ultimo aggiornamento: Martedì 18 Ottobre 2022, 16:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA