Veterinario accende candela per l'ultimo saluto ai cari animali: il video diventa virale

«Quando la candela è accesa, significa che qualcuno sta dicendo addio al suo amato animale», questo il toccante cartello esposto nella sala d'attesa di un veterinario, ripreso da un paziente e diffuso su TikTok, diventando subito virale. Il medico, infatti, ha deciso di lasciare una candela accesa sul bancone della reception, quando è costretto a praticare l'eutanasia ad un animale sofferente. Un gesto gentile, che non è passato inosservato.

Nella clip condivisa su TikTok si vede l'uomo seduto, insieme al suo cane, mentre aspetta il proprio turno e con il cellulare fa una zoomata sul cartello appeso al bancone e in sottofonda una musica che sottolinea il momento toccante.

Secondo l'American Society for the Prevention of Cruelty to Animals ogni anno vengono soppressi circa 920.000 animali domestici, inclusi 530.000 gatti e 390.000 cani. Ma Peta sottolinea che la vera eutanasia per gli animali porta l'animale ad una morte delicata, indolore, rapida e dignitosa, mentre non mancano casi molto brutali, in cui gli animali sono uccisi con colpi di pistola. Rari i casi, ma ancora esistenti, invece, alcuni studi dove negl Stati Uniti gli animali si uccidono in camere a gas.

