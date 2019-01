Maya, bentornata a casa. Ritrovata la cagnetta scomparsa a San Silvestro

SAN BIAGIO DI CALLALTA - Maya è stata ritrovata ed è tornata a casa! La cagnolina, una meticcia tutta nera, era scomparsa la notte del 31 dicembre, dalla sua casa in zona piazza Tobagi a San Biagio di Callalta in Veneto. La famiglia aveva mosso mari e monti per ritrovarla, aveva chiesto anche al Gazzettino di pubblicare un appello e offerto una ricompensa a chi avesse aiutato a rintracciare la bestiola.



Ieri, 3 gennaio, la buona notizia. Una signora, al mattino, aveva visto a bordo strada il cane, e ieri sera su facebook ha letto l'annuncio della scomparsa e ha scritto, spiegando dove aveva visto il cane. Così stamattina la famiglia è andata nel luogo indicato e Maya era lì, era proprio lei, accovacciata, senza forze e dolorante.

L'abbiamo presa e portata dal veterinario per un controllo e ora è qui a casa con noi

Venerdì 4 Gennaio 2019

». E sono tutti felici.