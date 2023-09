Cuccioli trovati in un sacco dei rifiuti: morti 8 cagnolini. Caccia al responsabile del massacro: rischia due anni di carcere

di Redazione web

Una strage di cuccioli che ha fatto inorridire un'intera città. Otto cagnolini sono stati trovati morti in un sacco dei rifiuti. E adesso è caccia al responsabile del massacro: rischia due anni di carcere. Non ce l'ha fatta, infatti, neanche l'ultimo degli otto cuccioli di cane trovati da una signora di Pergo, nel comune di Cortona (Arezzo), chiusi in un sacco nero gettato nella spazzatura. La donna, seppure sotto choc dopo il ritrovamento dei cagnolini che erano tutti insanguinati, li ha portati al canile cortonese dell'Ossaia.

Per sette di loro non c'è stato nulla da fare, l'ottavo è morto questa mattina dal veterinario che, insieme ai volontari del canile, ha fatto di tutto per salvargli la vita.

Guardia dello zoo aggredita e uccisa da un rinoceronte. Era entrata nel recinto

Cane azzanna una bambina di 11 anni, poi attacca altri due uomini: il video choc è virale su TikTok

Le indagini

Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri dopo che la signora che ha trovato i cuccioli ha sporto denuncia.

Cortona è piccola e i cittadini potrebbero anche sapere chi ha commesso questo orrore.

A questi si appella vigorosamente il sindaco di Cortona Luciano Meoni, scosso dalla vicenda. «Non si possono accettare modalità cruente e di torture nei confronti degli animali - dichiara Meoni - mi auguro che la cittadinanza collabori con i carabinieri per risalire all'autore di questo terribile gesto».

Dal canile Stefania Bistarelli è disperata: «Potevano lasciarli vivi in una scatola davanti alla nostra struttura, li avremmo salvati e fatti adottare come sempre.

Intanto sui social monta la furia popolare contro il responsabile del massacro dei cuccioli, che rischia anche una pena da due mesi a due anni di carcere.

Ultimo aggiornamento: Martedì 12 Settembre 2023, 17:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA