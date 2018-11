Capodoglio morto in spiaggia, nello stomaco 6 chili di plastica: 4 bottiglie, 115 bicchieri e anche due infradito FOTO

Sobat, seekor Paus Sperma (Physeter macrocephalus) terdampar di Pulau Kapota, Wakatobi dlm kondisi sdh membusuk (18/11). Kondisi paus saat ditemukan tdk baik & bagian tubuhnya sdh tdk lengkap. Pihak berwenang tdk bisa melakukan nekropsi u/ mengetahui penyebab kematian paus tsb. pic.twitter.com/O1ywAr7hbD — WWF-Indonesia (@WWF_ID) November 19, 2018

5,9 kg sampah plastik ditemukan di dlm perut paus malang ini! Sampah plastik yaitu: plastik keras (19 pcs, 140 gr), botol plastik (4 pcs, 150 gr), kantong plastik (25 pcs, 260 gr), sandal jepit (2 pcs, 270 gr), didominasi o/ tali rafia (3,26 kg) & gelas plastik (115 pcs, 750 gr). pic.twitter.com/ZFWZgkbnzu — WWF-Indonesia (@WWF_ID) November 19, 2018

Al suo interno una massa dicomposta da 115 bicchieri, quattro bottiglie, 25 sacchetti di nylon e persino due sandali infradito, oltre a centinaia di altri pezzi di plastica. Questolungo 9,5 metrisu una spiaggia in. Lo ha comunicato oggi un funzionario del parco nazionale Wakatobi, sull'isola di Sulawesi, dopo il ritrovamento avvenuto ieri sera.Dwi Suprati, una coordinatrice locale del Wwf, ha spiegato che non è possibile determinare se la morte del capodoglio sia stata dovuta alla plastica o no, dato lo stato di decomposizione della carcassa. Un episodio simile era avvenuto lo scorso giugno in Thailandia, dove una balena era stata trovata morta con centinaia di sacchetti di plastica nello stomaco.Il Sud-est asiatico, dove una coscienza ambientalista è ancora ai primordi, è una delle regioni al mondo maggiormente responsabili della presenza di plastica nel mare. Secondo la rivista Science, in uno studio pubblicato lo scorso gennaio, l'Indonesia è il Paese che dopo la Cina inquina di più gli oceani con rifiuti di plastica.