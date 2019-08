Cani abbandonati in balcone: la Polizia li salva da morte certa

Mercoledì 14 Agosto 2019, 16:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA

sulsenza cibo nè acqua. Aduesono stati salvati dalla Polizia Municipaleprima che morissero di fame e di sete. È successo nel quartiere Chiaiano, in via Pendino.Gli agenti del reparto Tutela ambientale sono intervenuti dopo la segnalazione di alcuni abitanti che avevano notato i due animali soli e abbandonati su un balcone chiuso dall'interno. Grazie alla testimonianza dei cittadini la Polizia è riuscita a risalire ai proprietari di casa, che sono stati sanzionati perchè uno dei cani non aveva il microchip. Il caso è stato subito segnalato alla Asl per le verifiche mediche specifiche.