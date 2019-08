Scoperto allevamento lager di cani, gatti e pulcini: tutti gli animali messi in salvo

Cani e gatti costretti a vivere nell'incuria totale e in pessime condizioni igieniche, in un capannone attorno a cui erano presenti rifiuti pericolosi abbandonati all'aperto. È la scena di fronte a cui si sono trovati questa mattina gli ufficiali di Arpa Lombardia e la polizia locale di Pieve del Cairo, in provincia di Pavia. Lo riferisce l'Adn-Kronos.



Il sopralluogo era cominciato proprio perché nell'area, grazie alle immagini satellitari utilizzate nell'ambito del progetto Savager avviato dalla procura di Pavia, era stata individuata una discarica a cielo aperto. L'abbaiare proveniente dal capannone ha però insospettito i tecnici di Arpa, che hanno esteso i controlli all'interno dello stabile, trovandovi quello che definiscono un «canile lager». Dentro, cani, gatti e altri animali detenuti abusivamente e in condizioni malsane.



Subito è stato richiesto l'intervento dei veterinari Ats per gli accertamenti di competenza. Al proprietario del capannone è stato contestato il reato di maltrattamento animale, oltre a quello di abbandono di rifiuti. D'intesa con la procura, l'intera area è stata sequestrata e gli animali sono stati spostati in un rifugio autorizzato. Martedì 13 Agosto 2019, 17:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA