Bonus a chi adotta un cane o un gatto: l'idea del Comune, ecco di quanti soldi

Un bonus da 200 euro per incentivare le adozioni di cani e gatti abbandonati. Il comune di Castel Mella, in provincia di Brescia, ha avanzato un'idea originale, con tanto di contributo in denaro per spingere le persone desiderose di accogliere un cane o un gatto in casa, a farlo, scegliendo un animale in un canile o gattile comunale.

Bonus per le adozioni

Si chiama “Buono felicità”, il contributo che il comune bresciano sarebbe disposto a pagare per fare la felicità degli animali abbandonati nelle strutture comunali e del proprietario che sceglie la strada dell'adozione. Un provvedimento già adottato lo scorso anno e riproposto anche in questa estate 2023, periodo dell'anno, che da sempre vede aumentare il numero degli abbandoni di animali domestici.

Fino a 200 euro

Per sostente le eventuali domande di adozione, l'amministrazione comunale ha costituito un fondo apposito per sostenere le famiglie con il bonus felicità; la somma parte dai 100 euro per l’adozione di un cucciolo fino ad un anno di età a 150 euro per chi vorrà prendersi cura di un cane o di un gatto tra uno e sette anni.

Condizioni sicure

Ovviamente, chi richiederà un animale da adottre, dovrà dimostrare di abitare in un ambiente adatto, infatti, i soggetti con condanne penali per maltrattamento di animali non potranno ricevere il contributo. Sarà comunque il comune a valutare le domande.

