Vai alle Hawaii e adotta un cane abbandonato: l’iniziativa che piace ai turisti. Ecco come fare

Se stai organizzando ora un viaggio indimenticabile, ti proponiamo di visitare le Hawaii: non solo l’arcipelago USA è conosciuto per le sue scogliere, cascate, vegetazione tropicale e spiagge di sabbia dorata, ma anche per una speciale iniziativa sulle adozioni dei cani abbandonati. Un'originale idea promuove infatti l'adozione di cani bisognosi di una famiglia e ha preso vita grazie all'ingegno dell'organizzazione Kauaʻi Humane Society, con base nelle splendide Hawaii. L'idea consiste nel coinvolgere i turisti in visita, offrendo loro l'opportunità di portare con sé uno degli adorabili cani del rifugio durante le loro escursioni, il tutto mediante una generosa donazione finalizzata a sostenere le attività locali.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 2 Febbraio 2024, 17:49

