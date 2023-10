"Verme salterino", specie invasiva e infestante: ecco perché è pericoloso per il giardino e l'ambiente

di Redazione Web

Un recente video su TikTok mette in guardia contro una nuova specie invasiva, dal nome piuttosto curioso: il verme salterino asiatico potrebbe essere la rovina dei nostri giardini, oltre che causare problemi a livello di ecosistema, e di certo la sua presenza ha già fatto agitare gli utenti della piattaforma cinese.

A pubblicare il filmato in cui si vede il verme salterino, e si danno consigli su cosa farne, è il canale Organic Gardening Companion, che si occupa proprio di giardinaggio, e dichiara: «Se li vedete, sbarazzatevene subito». In effetti, si tratta di una specie originaria del Giappone e della Corea ed è oggi una specie invasiva che ha causato e continua a causare danni ingenti all'ambiente. Come, ad esempio, negli Stati Uniti, dove sta infestando i giardini.

Perché i vermi salterini sono un problema

Il motivo della denominazione del verme salterino è relativo al modo che ha di muoversi e di lanciarsi facendo pressione sul terreno. A causa della resa di questi movimenti, in alcuni casi viene anche chiamato il "verme pazzo".

Come anche per gli umani, l'energia del verme salterino è derivata dal cibo, di cui consuma elevate quantità. Tuttavia, lo stesso cibo è quello necessario a tante specie native per la loro sopravvivenza. I problemi causati sarebbero minori - sebbene comunque presenti - se il numero di esemplari fosse minore, ma non è questo il caso poiché i vermi salterini continuano a diffondersi.

Dato che vivono nel terreno, per facilitarne la diffusione basta muovere leggermente la terra o spostarla. Se dai giardini arrivano alle foreste, il problema diventerebbe ancora più serio perché si nutrirebbero del primo strato di foglie cadute. Questo strato, tuttavia, è utile per mantenere le proprietà del suolo e funge da fonte di nutrimento per le specie native.

Per evitare che tutto ciò accada, basta fare attenzione alle modalità con cui ci si libera dei vermi salterini. Nel caso in cui siano in una determinata area, è necessario evitare di muovere il terreno o le piante da lì a un'altra zona.

