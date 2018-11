Oliver Glowig, il regno dei gourmet tra i sapori di terra e di mare

Uovo croccante con spinaci al balsamico e spuma di pecorino, per iniziare. Eliche cacio e pepe ai ricci di mare, come primo. Polpette di bollito con salsa verde e mostarda di frutta, per secondo. E, in chiusura, bignè al gianduia e castagne con composta di zucca. Spazia tra sapori di terra e di mare, la ricca proposta firmata dallo chef Oliver Glowig, nel suo regno La Tavola, Il Vino, La Dispensa, al primo piano del Mercato Centrale. Premiato nel 2004 con la stella Michelin e nel 2008 con la seconda, Glowig si è trasferito a Roma nel 2010 e al ristorante Oliver Glowig all’Aldrovandi ha confermato le due stelle. Poi ha lanciato il progetto al Mercato Centrale. L’attenta selezione di materie prime si unisce alla sua lettura creativa. Tra le proposte in carta, Il magnifico, coda di bue croccante di Glowig con panatura di Bonci e spuma di toma di lait brusc di Giovale: scegliendolo si aiuta la ricerca Telethon sulle malattie genetiche rare.



Oliver Glowig - Roma, via Giolitti 36 - tel.06/46.20.29.89 - Sempre aperto costo: 30/40 euro.

