Bioesseri, in zona Porta Nuova a Milano il nuovo ristorante che fonde gusto e design

Nuovo palcoscenico per Bioesserì. La cucina guidata da Federico Della Vecchia con Vittorio e Saverio Borgia apre le sue belle vetrate in zona Porta Nuova, facendo bis di locali a Milano. Un luogo dalla bellezza moderna e contemporanea, ristrutturato alla perfezione rispettandone un po’ la storia (una fabbrica) con mattoni originari e travi grezze, e materiali di design che strizzano l’occhio al vintage. Il risultato è che il nuovo Bioesserì è davvero elegante. Il colore verde, ceramiche siciliane, arredi in legno, camino in ottone, libreria che espone i vini, cucina a vista e bancone per il cocktail bar guidato da Andrea Di Prionzio. Il menu mantiene il fil rouge con gli ingredienti del Mediterraneo all’insegna della sostenibilità: spaghetti ai tre pomodori, risotto alla milanese con ossobuco. In carta anche pizze, classiche e gourmet, con farine macinate a pietra e lievitate naturalmente.



Bioesseri - Milano, via Vespucci 11 - tel. 02/36.74.02.07 - sempre aperto - costo medio: 20 euro a pranzo, 35 a cena. Mercoledì 2 Ottobre 2019, 06:00

