Hugo, la preparazione del cocktail spiegata dal barman Pasquale Frontuto

di Nicole Cavazzuti

Pasquale Frontuto, bar manager dell’Eupili Cafè di Pusiano, ci spiega come preparare a casa l’Hugo, un drink nato in Alto Adige come alternativa alla Spritz.



Ingredienti: 1/2 tazzina da caffè di St. Germain -liquore di fiori di sambuco-, ghiaccio, 5 foglie di menta, prosecco a colmare e (a piacere) un top di seltz.



Preparazione: versare il St. Germain, aggiungere 5 foglie di menta, colmare il bicchiere di ghiaccio. Terminare con Prosecco e seltz (a piacere). Mescolare delicatamente. Decorare con una foglia di menta.



La curiosità: inizialmente la ricetta prevedeva l’utilizzo dello sciroppo di melissa, poi sostituito dallo sciroppo o dal liquore di fiori di sambuco. Giovedì 19 Settembre 2019, 11:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA