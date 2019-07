Gin sour al bergamotto, il drink dell'estate

Davide Nocentini, barman del Santarosa di Firenze, ci insegna la sua variante del Gin Sour leggera ed estiva nel segno del bergamotto. Ingredienti: ghiaccio, mezza tazzina da caffè di London Dry Gin, mezza tazzina da caffè di succo fresco di pompelmo bianco, un quarto di tazzina da caffè di liquore di bergamotto, un quarto di tazzina da caffè di succo fresco di lime, un quarto di tazzina da caffè di sciroppo di zucchero, un rametto di rosmarino come decorazione. Preparazione: inserire gli ingredienti in uno shaker o in un barattolo. Chiudere, agitare e versare in una coppetta precedentemente raffreddata. La curiosità: il liquore di bergamotto (Bergamino) è tipico di Reggio Calabria. Giovedì 25 Luglio 2019, 08:20

