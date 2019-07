Un drink con vista su Trinità dei Monti

È un privilegio scoprire Roma attraverso le sue terrazze. Chiaramente il prezzo per poter bere un drink con vista panoramica su un angolo magico della Città Eterna non è per tutte le tasche.



Così al nuovo restaurant cocktail bar Terrazza Trinità dei Monti, nel Grand Hotel Plaza, affacciato su una delle chiese più fotografate della capitale, si spendono 15 euro per una birra o un bicchiere di vino e 19 per i cocktail.



Che in carta sono divisi per categorie, ovvero: Sparkling, Martini Club, Negroni Club, Manhattan e Margarita. Sezione dove, oltre al classico drink, c’è il Chloè una variante con tequila, lime, nettare agave, liquore salvia limone, tea pot bitter, foglie di salvia. La cucina è affidata allo chef Umberto Vezzoli. Giovedì 18 Luglio 2019, 07:31

