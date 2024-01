Mangia solo hot dog per una settimana e perde 4 chili: «Non è una dieta, non la consiglio a nessuno» Sir Yacht ha pubblicato un video sul suo profilo Instagram e ha spiegato ai suoi follower in cosa consiste il suo esperimento dietetico







di Cristina Siciliano L'hot dog è uno dei panini più amati da adulti e bambini. Godurioso e dal gusto esplosivo. E lo sa bene anche Sir Yacht, un content creator, che ha dato vita alla «dieta degli hot dog». Sir Yacht ha pubblicato un video sul suo profilo Instagram e ha spiegato ai suoi follower in cosa consiste il suo esperimento dietetico. Il content creator ha dichiarato di aver speso un totale di 50 euro per una settimana intera. «Ho speso meno di 2 euro per un pasto ed è qualcosa di incredibile nel 2024», ha spiegato Sir. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sir Yacht🛥 (@siryacht) La dichiarazione «Ho perso quattro chili dopo aver mangiato per una settimana intera solo hot dog - ha raccontato Sir Yacht a People -. Il content creator ha aggiunto: «Io come ho fatto? Camminavo per 10 km al giorno, bevevo un litro d'acqua al giorno e prendevo delle vitamine giornaliere che mi aiutavano a non perdere le energie». Numerosi sono stati i commenti degli utenti a corredo del post che Sir Yacht ha pubblicato sul suo profilo Instagram. «Il nostro Re», ha scritto un utente. E ancora: «Stai perdendo peso più velocemente di noi». «Wow, incredibile. Ma come fai? Io non ci riuscirei... Fai le analisi del sangue però, poi ne riparliamo», ha scritto ancora un altro utente. Ultimo aggiornamento: Venerdì 12 Gennaio 2024, 15:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA