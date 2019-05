Sapori dagli occhi a mandorla, la cucina orientale di qualità trionfa a Roma e Milano

Martedì 21 Maggio 2019, 05:01

Più che una moda, oramai assaggiare sushi e sorseggiare del buon sakè è diventata un'abitudine, con ristoranti sempre più interessanti. Milano e Roma le città in testa. Proposta varia. Tecniche perfette. Ingredienti di prima qualità.(foto, sotto). Moderno, raffinato, aperto da un anno in zona 5 Giornate, è riferimento per chi ama sushi rivisitati, carpacci e tartare tra i più variegati (la Ricciola con salsa Yuzu e tartufo o la Wagyu con salsa Sukiyaki, o il tonno con cracker, foie gras e tartufo), insieme alla carta dei vini ricercata, mentre d'estate questa meraviglia si apre nel giardino esterno, in un'atmosfera che tra piante e lanterne si fa magica.(foto sotto)unico stellato giapponese in Italia: il suo mondo fluttuante, questo il significato del nome, traghetta dall'Oriente all'Occidente con un viaggio gastronomico davvero intrigante e il taste experience in un ambiente contemporaneo, guidato dallo chef Michele Biassoni. Qui si assaggiano dai Kobachi (entratine), come lo Scampo al Passion Fruit al Kakisu (ostrica della Normandia), agli special nighiri e a bignè sushi, al Sakana Ryori (piatti di pesce).: qui rigore e tecnica eccelsa dello chef Wicky Priyan () forgiano piatti che sono delle vere bontà. Imperdibili il Carpaccio 5 continenti, Mare di Sardegna, Sushi KAN Italia e Giappone e Tsurumi Ramen.dagli involtini primavera, riso con gamberi e pollo con mandorle per il menu cinese (ma ha anche il menu sushi) è semplice, tradizionale e buona. Così come quella di Nikko che offre la possibilità dello all you can eat. Anche qui doppio menu, cinese e sushi, con i piatti già famosi e tradizionali di entrambe le cucine.(foto, sopra)per gli amanti di piatti contemporanei e moderni, tra robata grill e sushi particolari.(foto, sotto)che con la sua nuova Japanese Room, ispirata agli hidden bar di Tokyo e vera chicca di autenticità per chi ama immergersi totalmente nel mood della movida orientale. La scelta non manca. E nemmeno - considerando che sono locali super pieni - la voglia degli italiani di provarli.