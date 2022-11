Beef bazar a Prati, tagli da tutto il mondo

di Claudio Burdi

A Roma primeggia (al 14° posto) il Beef Bazaar in zona Prati. Premiato per l’ampia selezione di tagli e carni di altissima qualità, bovine e non solo, provenienti da ogni parte del mondo, per l’investimento costante sulla formazione del personale in sala e per la carta dei vini con oltre 700 etichette capaci di soddisfare ogni palato carnivoro. Tra le peculiarità da evidenziare, la frollatura Dry Aging (una tecnica di stagionatura a temperatura e umidità controllata che esalta gusto e tenerezza della carne), e le particolari frollature nel burro o nel whisky. Beefbazaar.it

Ultimo aggiornamento: Giovedì 17 Novembre 2022, 13:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA