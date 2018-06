Massimo Bottura e l'Osteria Francescana vincono gli oscar della gastronomia

Martedì 19 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 23:18 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Massimo Bottura e l'Osteria Francescana a Modena tornano a vincere agli oscar della gastronomia che si sono disputati oggi al Basque Culinary Center di Bilbao. Ma in tutto sono tre gli italiani tra i primi World's 50 Best Restaurants. Bottura Osteria Francescana torna al primo posto dopo un anno.Eleven Madison Park perde lo scettro ed esce dal podio finendo in quarta posizione, come spiega anche il Gambero Rosso . La corona d’alloro, quindi, spetta di nuovo a Massimo Bottura a alla sua Osteria Francescana. Secondi i fratelli), terzocon. Buon risultato pere il suo ristorante di, in ascesLa squadra italiana registra altri due nomi in salita:e il suoin salita dal 43 al 36, idi Rubano dal 29 al 23. Mentreedperdono una posizione, seppur nella parte più alta della top 50: dal 15 al 16.