Birra Moretti Ipa vince il Superior Taste Award: è la sola birra italiana ad aver ottenuto il riconoscimento

Birra Moretti IPA vince il prestigioso Superior Taste Award attribuito dall’International Taste Institute, leader mondiale della valutazione e certificazione di alimenti e bevande. Unica birra italiana nel 2019 ad essere riuscita a ottenere questo prestigioso traguardo, Birra Moretti IPA si è aggiudicata la qualifica di “prodotto straordinario” con un punteggio dell’86%. Il premio è stato ufficialmente assegnato lunedì 24 giugno durante la cerimonia di premiazione a Bruxelles, presso il celebre Théâtre Royal des Galeries e per Birra Moretti IPA, nata nel 2018, si tratta del primo riconoscimento internazionale.

La Italian Pale Ale di Birra Moretti si caratterizza per il perfetto equilibrio aromatico e gustativo dato dal sapiente bilanciamento tra amaro e aromi risultato dalle tre luppolature: l’amaro del luppolo amaricante, aggiunto in bollitura, è perfettamente bilanciato dalle note dolci del malto caramello e dalle note agrumate e fruttate del luppolo aroma aggiunto alla fine della bollitura. Una terza gettata a freddo esalta i profumi delle infiorescenze. Grazie alla luppolatura a freddo, al naso esprime sentori erbacei freschi, floreali e di frutta dolce mentre le intense note agrumate sul finale ricordano il lime e il pompelmo.



A giudicarla, una giuria esterna e indipendente di oltre 200 membri di 20 diverse nazionalità composta da prestigiosi Chef e Sommelier quali Ferran Centelles, Head Sommelier presso elBulli Foundation, Manuel Jimenez, Miglior Sommelier di Spagna 2017, Alain Nonnet, chef 2 stelle Michelin, Gaetano Raguni, Vincitore 2017 di Bocuse d’Or Italia e la chef Cristina Figueira con 1 stella Michelin.



Birra Moretti IPA è stata analizzata seguendo una metodologia rigorosa e obbiettiva perché tutti i prodotti sono degustati alla cieca, e giudicata secondo 5 criteri internazionali di Analisi Sensoriale: prima impressione, visione, olfatto, gusto, sensazione finale. Birra Moretti IPA ha ricevuto punteggi altissimi in tutte le categorie eccellendo nello spettro aromatico al naso, fattore essenziale per la percezione del sapore.



Con quest’ultimo riconoscimento, sale a 148 il totale dei premi ottenuti dalle birre della famiglia Birra Moretti negli ultimi 14 anni. Lunedì 1 Luglio 2019, 16:47

