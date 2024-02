Torino, in 50 assaltano la Volante della polizia fuori della Questura

Assalto a una Volante della polizia a Torino. Davanti alla questura decine di persone appartenenti all'area dell'autonomia e dei centri sociali hanno cercato di impedire il trasferimento di un cittadino straniero in un centro di rimpatrio. L'uomo nella notte era stato denunciato perché sorpreso a imbrattare un sottopasso alla periferia della città.

Cinque antagoniste sono state fermate e identificate dalla polizia durante il parapiglia scoppiato davanti alla Questura di Torino, dove una pattuglia è stata assalita per impedire il trasferimento di un migrante in un centro di espulsione. Le cinque donne sono state rilasciate e sono indagate per resistenza a pubblico ufficiale.

