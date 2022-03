Stasera in tv, Ultima fermata su Canale 5: anticipazioni sulla prima puntata

Ultima Fermata sta per partire. Il nuovo programma di Maria De Filippi condotto da Simona Ventura va in onda in prima serata a partire da mercoledì 23 marzo. Gli autori della trasmissione sono Raffaella Mennoia e Luca Zanforlin e per certi versi la narrazione è simile a quella di Temptation Island. Ma il meccanismo è diverso, l'amore sarà ancora una volta protagonista. Le coppie riusciranno a tornare a casa ancora unite? FOTO: @KIKAPRESS MUSICA: SUMMER- FROM BENSOUND.COM

LEGGI ANCHE:-- ‘Che gufe’, Simona Ventura contro le colleghe che sperano nel flop del suo prossimo programma

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 23 Marzo 2022, 18:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA