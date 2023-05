Coppa Italia Frecciarossa, Cannavaro: «L'Inter è favorita. Chi al posto di Spalletti a Napoli? Chiedetelo al presidente»

«La Coppa Italia? L'Inter è favorita sulla carta, ma le finali si devono giocare e soprattutto vincere. La Fiorentina avrà fame e voglia di giocarsi la Coppa perché è da tanto che non arriva in finale, magari l'Inter penserà alla Champions...». Così Fabio Cannavaro alla conferenza stampa di presentazione della Coppa Italia Frecciarossa, alla stazione Termini. L'ex capitano della Nazionale campione del mondo del 2006 commenta poi le tre italiane arrivate in finali europee: «E' stata una stagione importante, ma per tornare grandi dobbiamo investire su tutto quello che circonda il calcio: parlo di stadi. Noi italiani in Europa siamo sempre stati stimati, avevamo mollato per un pò ma la Serie A rimane sempre un campionato importante».

Cannavaro e il Napoli

«Napoli? E' stato un anno perfetto, sapere che c'è la possibilità che Spalletti lasci è una sorpresa per tutti.

Cannavaro e la Juventus

«Non è facile dover giocare mentre arrivano queste notizie, forse sono cose che andrebbero fatte a fine campionato. É giusto che chi sbaglia paghi, ma magari alla

fine del torneo». Lo ha detto Fabio Cannavaro parlando dei 10 punti di penalizzazione inflittiieri alla Juventus, a margine della presentazione della Coppa Italia Frecciarossa alla

stazione Termini.

