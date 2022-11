XFactor 2022, i Santi Francesi e versione di “Creep” dei Radiohead.

Il duo milanese stupisce ancora una volta il pubblico di X Factor 2022 con una straordinaria ed eterea versione di “Creep” dei Radiohead. Ieri sera, nella seconda puntata dei Live - su Sky e in streaming su NOW e sempre disponibile on demand - la band del roster di Rkomi ha emozionato il pubblico e convinto tutto il tavolo dei giudici, grazie ad una performance intensa e delicata che ha dato una nuova veste, rendendogli omaggio, ad uno dei capolavori della musica internazionale e trasportato, per un attimo, gli ascoltatori in un'altra dimensione.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 4 Novembre 2022, 19:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA