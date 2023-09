LEGO e Tom Misch, musica insieme contro lo stress: il nuovo genere si chiama "Rhythm & Bricks"

Il Gruppo LEGO ha collaborato con rinomati musicisti internazionali, tra cui Tom Misch e il trio danese WhoMadeWho, per creare un nuovo genere musicale chiamato "Rhythm & Bricks". Questa innovativa iniziativa musicale utilizza i suoni distintivi dei mattoncini LEGO per creare una colonna sonora rilassante, concepita per aiutare gli adulti a liberarsi dallo stress e a ritrovare il benessere.

Il nuovo genere musicale

La creazione di questo nuovo genere musicale è una risposta alla ricerca "Play Well" del Gruppo LEGO, che ha rilevato che un terzo degli adulti in tutto il mondo si sente stressato almeno una volta a settimana e che la musica è un ottimo modo per rilassarsi secondo il 98% degli adulti. Tom Misch ha guidato questa avventura musicale sperimentale, combinando i suoni dei mattoncini LEGO con chitarre jazz e ritmi fluidi per produrre l'album "Rhythm & Bricks," ora disponibile su Spotify insieme a contributi di altri artisti.

Inoltre, per raggiungere un pubblico più ampio, il Gruppo LEGO ha collaborato con LOFI Girl, pubblicando un'ora di "Rhythm & Bricks" sul canale YouTube dell'artista. La ricerca "Play Well" ha evidenziato che molti adulti cercano modi per rilassarsi e che l'attività creativa e manuale è apprezzata dall'78% di loro rispetto a passatempi passivi come guardare la TV. Questo nuovo progetto unisce la passione per la creatività e il benessere, offrendo una colonna sonora unica per aiutare gli adulti a trovare il loro equilibrio interiore mentre costruiscono con i mattoncini LEGO.

