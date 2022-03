SOTTOTITOLI Zelensky alla Nato: "Ci serve assistenza militare, senza restrizioni"

(Agenzia Vista) Bruxelles, 24 marzo 2022 "Per salvare persone e le nostre città, l'Ucraina necessita di assistenza militare, senza restrizioni. Così come la Russia usa armi senza restrizioni, il suo intero arsenale contro di noi, distrugge tutti gli esseri viventi, ogni oggetto: dalle case alle chiese, dal cibo alle università, dai ponti agli ospedali. L'Ucraina chiede i vostri aerei, per non far morire tante persone, voi avete migliaia di jet da combattimento, ma non ne avete ancora dato nessuno. Abbiamo chiesto carri armati, per liberare le nostre città che sono in agonia", così Zelensky alla Nato. / Instagram Zelensky Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Ultimo aggiornamento: Giovedì 24 Marzo 2022, 16:58

