Putin parla con il suo sosia creato tramite intelligenza artificiale: «Solo io posso essere simile a me stesso»

Vladimir Putin ha "incontrato" nel corso della conferenza stampa di fine anno il suo sosia creato tramite l'intelligenza artificiale. Il presidente russo ha risposto a una domanda posta da uno studente che, utilizzando l'Ia, ha simulato di essere Putin stesso. Il ragazzo ha finto di parlare attraverso l'Ia per interrogare il presidente sui suoi presunti sosia e sui pericoli dell'intelligenza artificiale, un'iniziativa la cui originalità è sembrata sorprendere lo stesso leader. «Salve, sono uno studente dell'università di San Pietroburgo, vorrei chiederle: è vero che ha molti sosia?», ha detto il giovane. Dopo qualche secondo di silenzio, Putin ha risposto: «Vedo che lei può essere simile a me e parlare con la mia voce, ma ci ho pensato e ho deciso che solo una persona può essere simile a me e parlare con la mia voce, e quella persona sono io, lei è il mio primo sosi». In un'apparente allusione alle teorie che circolano sull'uso di imitatori.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 15 Dicembre 2023, 08:02

