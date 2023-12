Putin: «Pace in Ucraina dopo denazificazione. Accordo con Kiev nel 2022, ma loro l'hanno buttato»

La pace in Ucraina ci sarà quando la Russia avrà «raggiunto i suoi obiettivi», che rimangono la «denazificazione» e la «demilitarizzazione» del Paese. Lo ha detto il presidente Vladimir Putin nella conferenza stampa di fine anno che si svolge in contemporanea con le risposte alle domande dei cittadini. «Senza difendere la sua sovranità la Russia non può esistere», ha agghiunto lo zar, specificando che i suoi principali obiettivi sono appunto «rafforzare la sovranità della Russia, la sicurezza ai confini e i diritti e le le libertà dei cittadini».

Il discorso

«Non c'è bisogno di una nuova mobilitazione. Attualmente, ci sono 244mila persone mobilitate e si trovano nella zona operativa speciale: 41mila persone sono stati smobilitati per motivi di salute o per raggiunti limiti di età», ha sottolineato Putin. Quest'anno, ha rivelato, «sono già state reclutate sotto contratto con l'esercito russo 486mila persone». «Ogni giorno 1,5 mila uomini russi - ha detto ancora il presidente russo secondo quanto riferisce l'agenzia di stampa russa Tass - si arruolano nelle Forze Armate, il flusso di coloro che desiderano difendere la propria patria con le armi in mano non si ferma».

Guerra ucraina, rapporto intelligence Usa: «La Russia ha perso l’87% delle truppe da inizio conflitto»

I nodi

Nelle trattative tra russi e ucraini a Istanbul, nel 2022, erano stati «concordati i parametri» per una demilitarizzazione dell'Ucraina, e quindi per una pace negoziata, ma Kiev «ha buttato tutto nel camino», ha detto Putin. «Gli Stati Uniti sono un Paese importante e necessario» e la Russia è «pronta a costruire relazioni e a ristabilire relazioni» con Washington, ha dichiarato il presidente russo.

Stoltenberg: se Putin vince non si fermerà

«Vladimir Putin si sta preparando a una lunga e dura guerra: l'interruzione dell'assistenza militare a Kiev prolungherebbe la guerra, non le porrebbe fine». Lo ha detto il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg incontrando il premier slovacco Robert Fico. Stoltenberg ha inoltre accolto con favore il chiaro impegno del presidente Usa Joe Biden a fornire all'Ucraina aiuti cruciali, sottolineando che «se Putin vince in Ucraina, c'è il rischio concreto che la sua aggressione non finisca lì».

Putin kicks off combined Direct Line Q&A session, year-end press conference:https://t.co/bhGeJnoQZs pic.twitter.com/rJm5ikKdTv — TASS (@tassagency_en) December 14, 2023

Ultimo aggiornamento: Giovedì 14 Dicembre 2023, 12:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA