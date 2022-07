Choc alla festa in piscina, voragine si apre e risucchia i bagnanti: morto un 32enne

È di un morto e un ferito grave il bilancio di un insolito quanto drammatico incidente avvenuto in una piscina privata in cui si è improvvisamente aperta una voragine che ha risucchiato i due bagnanti. I fatti risalgono a giovedì, durante una festa aziendale che si stava svolgendo nel villaggio di Karmei Yosef, in Israele.

A 4 anni muore annegato in piscina: è l’ultimo caso di una estate tragica

La vittima è il 32enne Klil Kimhi, il cui corpo è stato ritrovato a distanza di poche ore dal momento in cui si è aperta la voragine che lo ha risucchiato. Un video dell'accaduto è stato mostrato da Fox News Digital. Le immagini sono scioccanti: mentre gli ospiti della convention si divertano e nuotano spensierati, una crepa si apre sul fondo della piscina.

La polizia non ha ancora rivelato la causa della morte di Kimhi, mentre il bagnino che ha lavorato alla festa in piscina ha raccontato al sito di notizie israeliano Ynet, che intorno alle 14:00 ora locale un "vortice" è apparso nella vasca. Ha poi aggiunto di aver invitato gli occupanti a mettersi in salvo, ma che molti sono rimasti in acqua non capendo cosa stesse succedendo, e anzi pensando che si trattasse di un'attrazione.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 22 Luglio 2022, 12:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA