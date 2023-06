(LaPresse) Due sub hanno trovato un corpo durante un’escursione ad alcuni metri di profondità nel Lago Maggiore. È successo il 3 giugno a Castelveccana, località Cinque Arcate, in provincia di Varese, intorno alle ore 14. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Luino assieme agli specialisti del soccorso acquatico, a bordo di un battello pneumatico. Presenti anche gli aerosoccorritori del reparto volo Lombardia. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE - NOT FOR SALE Ultimo aggiornamento: Sabato 3 Giugno 2023, 22:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA