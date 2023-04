Valanga in Valle d'Aosta, due scialpinisti torinesi dispersi: riprese le ricerche

Due scialpinisti torinesi sono dispersi in montagna in Valle d'Aosta dopo un'escursione iniziata ieri mattina in Valtournenche: ieri sera sono iniziate le ricerche, dopo che i due scialpinisti non sono rientrati dall'escursione. Gli amici riferiscono che il loro cellulare suona a vuoto. Poi, nella notte le ricerche sono state sospese per poi riprendere stamani all'alba sul Chateau des Dames, in Valtournenche, in Valle d'Aosta.

Scialpinisti dispersi in Val d'Aosta

Le ricerche anche oggi si concentrano nella zona del Chateau des Dames: via terra sono condotte dal Soccorso alpino valdostano e dal Soccorso alpino della guardia di finanza, con unità cinofile. La parte alta è battuta dall'elicottero svizzero di Air Zermatt. Il pericolo valanghe nella zona è 4-forte sopra ai 2.400 metri di quota. Oggi due slavine hanno travolto tre gruppi di scialpinisti in Valle d'Aosta, senza fare feriti.

