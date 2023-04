Valanga in Valle d'Aosta, recuperati i corpi senza vita di due scialpinisti. «Sconcertante disattendere i bollettini che indicano pericolo»

di Redazione Web

«Individuati e recuperati i due corpi degli scialpinisti dispersi» nella zona dello Chateau des Dames, montagna della Valtournenche, nella Valle d'Aosta, dove si concentravano le ricerche dei due torinesi dispersi da sabato. I cadaveri, sepolti da circa tre metri di neve, sono stati estratti dai soccorritoi nel vallone dove nella notte è stata scoperta una valanga. Ora verranno portati a Cervinia per il riconoscimento ufficiale che sarà effettuato dalla dal soccorso alpino della Guardia di Finanza. Le ricerche erano ripresa questa mattina all'alba dopo che erano state sospese a mezzanotte a causa delle condizioni di pericolo valanghe. A dare l'allarme per il mancato rientro dei due scialpinisti erano stati gli amici.

Le operazioni di recupero

Le ricerche erano ripresa questa mattina all'alba dopo che erano state sospese a mezzanotte a causa delle condizioni di pericolo valanghe. A dare l'allarme per il mancato rientro dei due scialpinisti erano stati gli amici. Non risultando ulteriori dispersi in zona, i soccorritori ritengono probabile che si tratti dei due torinesi. Sul posto i militari del Soccorso alpino della guardia di finanza di Cervinia e i tecnici del Soccorso alpino valdostano.

Valanghe in Norvegia, coinvolti italiani: un morto e due feriti. Il gruppo veniva dal vicentino

Valanga in Norvegia, chi è l'alpinista italiano morto: Matteo Cazzola, 36 anni, era in ferie con gli amici

«Sconcertante disattendere i bollettini che indicano pericolo»

«È sconcertante che ci siano scialpinisti che disattendono i bollettini che indicano pericolo, esponendo i soccorritori a rischi per salvataggi assai costosi per la comunità, spesso purtroppo solo per recuperare le salme di chi è stato vittima della propria imprudenza». Lo scrive in un tweet Luciano Caveri, assessore regionale della Valle d'Aosta agli Affari europei, innovazione, Pnrr e politiche nazionali per la montagna.

Oltre alla valanga sullo Chateau des Dames, in Valtournenche - dove stamane sono stati recuperati morti due scialpinisti - sabato altre due slavine hanno coinvolto tre gruppi di scialpinisti in Valle d'Aosta, senza fare feriti (solo una donna francese di 58 anni è stata portata in ospedale per accertamenti).

«Le escursioni e le discese fuori pista richiedono esperienza e prudenza», si legge nel bollettino valanghe di ieri. Viste anche le nevicate registrate - da 40 a 60 cm sopra ai 2.300 metri di quota - nelle zone di confine con Svizzera e Francia, compresa l'area dello Chateau des Dames, il pericolo valanghe era 4-forte al di sopra del limite del bosco, 3-marcato al di sotto, e per oggi è stabile.

È sconcertante che ci siano scialpinisti che disattendono i bollettini che indicano pericolo, esponendo i soccorritori a rischi per salvataggi assai costosi per la comunità, spesso purtroppo solo per recuperare le salme di chi è stato vittima della propria imprudenza — Luciano Caveri (@LucianoCaveri) April 2, 2023

Ultimo aggiornamento: Domenica 2 Aprile 2023, 12:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA