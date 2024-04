Treviso, minorenni rimproverati per le impennate in bici picchiano un passante: l'aggressione filmata con il cellulare

E' stato preso a pugni e calci, anche quando era a terra, un uomo che in centro a Treviso era intervenuto per difendere una donna presa di mira da due minorenni; la signora aveva rimproverato i ragazzi perchè facevano impennate' in bicicletta in una zona riservata ai passanti. Per tutta risposta, i due bulli hanno iniziato ad offenderla, filmando tutto con il telefonino. Sul posto, in vicolo Rialto, sono poi intervenuti i poliziotti, che hanno dovuto respingere a loro volta un tentativo di aggressione della coppia di giovani violenti. Gli agenti hanno arrestato alla fine il più grande, un 17enne, e denunciato il 15enne, per violenza e resistenza a pubblico ufficiale. L'uomo intervenuto in difesa della signora ha dovuto ricorrere alle cure dei sanitari. Ultimo aggiornamento: Lunedì 8 Aprile 2024, 08:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA