Terremoto a Napoli, sospesa la circolazione dei treni: caos in stazione

Ritardi fino a tre ore per i treni in partenza da Napoli dopo la sospensione della circolazione per consentire una verifica della rete a seguito della scossa di terremoto 4.2 registrata alle 3.35 nella zona dei Campi Flegrei. Come fa sapere Rfi, nel nodo di Napoli, la circolazione ferroviaria è fortemente rallentata sulla linea Alta Velocita Roma - Napoli - Salerno, con ritardi fino a 150 minuti sia per Trenitalia che Italo, cancellazioni o variazioni. Ancora sospesa la circolazione sulle linee Napoli - Villa Literno, Napoli - Aversa e Napoli - Torre Annunziata per consentire la verifica dello stato della linea.

Terremoto Campi Flegrei, forte scossa 4.2 nella notte: paura e gente in strada anche a Napoli. «Il letto ballava»

Terremoto Napoli, cosa succede ai Campi Flegrei? La dinamica del vulcano, il sollevamento del suolo e la crisi (come 40 anni fa)

Treni sospesi dopo il terremoto

Per consentire le dovute verifiche sulla rete ferroviaria dopo la forte scossa di terremoto registrata nella notte a Napoli e provincia la circolazione dei treni da e per il capoluogo partenopeo è stata sospesa in via precauzionale.

Treni Roma-Milano, i ritardi

A subire i forti ritardi sia i treni dell'alta velocità gestiti da Trenitalia, sia i vettori di Italo. I ritardi, accumulatisi sin dal primo treno del mattino, raggiungono le tre ore.

La rete stradale

In seguito alla forte scossa di terremoto registrata nel corso della notte e che ha interessato l'area dei Campi Flegrei a Napoli, Anas ha attivato i protocolli e le procedure previste per le verifiche delle strutture stradali e autostradali in gestione. In particolare, i tecnici specializzati nelle ispezioni di ponti e viadotti hanno svolto specifici controlli sulle opere delle strade statali 7 Quater «Domitiana» e 686 «di Quarto». Le attività si sono concluse nelle prime ore del mattino e non hanno evidenziato anomalie o danni strutturali. La circolazione è regolare su entrambe le arterie.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 27 Settembre 2023, 13:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA