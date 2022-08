Seoul, piogge torrenziali paralizzano la città: auto sommerse e metro allagate

Sono le piogge più gravi della storia di Seoul quelle che stanno colpendo la capitale della Corea del Sud. Il livello delle piogge ha toccato gli oltre 133 millimetri, superando il record precedente dell'agosto del 1942 (118,6 millimetri). Le immagini hanno fatto in fretta il giro del mondo: le auto sono completamente sommerse, costringendo gli autisti ad arrampicarsi sui tettucci delle vetture per non essere trascinati via dalla corrente. Le metro sono completamente allagate e la città è allagata. Al momento secondo le autorità non si registrano vittime.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 8 Agosto 2022, 20:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA