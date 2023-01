Roma, incidente mortale in Via Nomentana: morti 5 ragazzi, un ferito grave

Incidente a Roma questa notte. Cinque ragazzi sono morti, secondo quanto riferiscono i Vigili del Fuoco, dopo che l'auto su cui viaggiavano, una Fiat 500, si è ribaltata più volte per cause ancora da accertare. Il fatto è avvenuto intorno alle 2.30 a Fonte Nuova su via Nomentana. Una sesta persona è stata trasportata in ospedale in codice rosso. A bordo quattro ragazzi e due ragazze, nati tra il 2001 e il 2006.

Incidente a Roma, chi sono le vittime

Le vittime del grave incidente avvenuto questa notte a Fonte Nuova, centro vicino Roma, hanno età comprese tra i 22 anni e i 17 anni. In base a quanto si apprende si tratterebbe di tre ragazzi e due ragazze che erano a bordo della Fiat 500 che si è ribaltata su via Nomentana. Un sesto ferito è stato trasportato all'ospedale Sant'Andrea. Probabilmente alla guida c'era uno dei ragazzi deceduti sul colpo perché l'auto é intestata alla madre. A bordo dell'auto c'erano, secondo il quotidiano Tiburno.Tv, Valerio Di Paolo, Alessio Guerrieri, Simone Ramazzotti e Flavia Troisi, che sono morti sul colpo. Giulia Sclavo, 17 anni, è morta all'alba al Policlinico Umberto I di Roma. È Leonardo Chiapparelli, 22 anni, di Tor Lupara come gli amici, il ragazzo che lotta tra la vita e la morte all'ospedale Sant'Andrea. I sei amici stavano probabilmente festeggiando il compleanno di Flavia, che aveva compiuto gli anni proprio ieri.

Perché l'auto si è ribaltata? Ipotesi alta velocità

La Procura di Tivoli ha avviato un fascicolo di indagine, al momento contro ignoti, in relazione all'incidente. Le indagini sono state affidate ai carabinieri che dovranno accertare i motivi per i quali la Fiat 500 si è ribaltata, forse dopo avere urtato contro un palo della luce. Secondo una prima valutazione a causare l'incidente sarebbe stata la velocità a cui viaggiava l'auto.

