Ragazzina di 13 anni falciata in bici: ricoverata, è grave. «Investita da una 91enne, l'anziana è sotto choc»

Una bambina di 13 anni è stata investita in bicicletta nel tardo pomeriggio di sabato 21 gennaio a San Polo di Piave, in provincia di Treviso: l'incidente è avvenuto poco dopo le 17, sotto gli occhi di tre amichette. A investirla, un'anziana ultranovantenne, che dopo qualche decina di metri ha inchiodato, subito sotto choc, sconvolta da quanto aveva fatto.

Tredicenne investita da un'anziana

Come spiega il quotidiano Il Gazzettino, il comportamento dell'anziana ha ingannato perché si pensava inizialmente ad un'auto pirata: la Lancia Ypsilon guidato dalla 91enne aveva infatti continuato la sua corsa nonostante l'impatto con la tredicenne, che stava attraversando sulle strisce. La ragazzina è ora ricoverata in gravi condizioni: dopo l'impatto ha battuto la testa sull'asfalto ed è rimasta a terra incosciente. L'amica, che aveva attraversato prima di lei, ha sentito un rumore, si è girata e l'ha vista a terra: la chiamata al 118 è scattata subito e dalla centrale di Treviso si è alzato in volo l’elisoccorso.





