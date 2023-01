Fiumicino, cede la banchina del porto-canale vicina alla passerella: i cigli in granito cadono nel fiume VIDEO

Sono caduti sul fondo del fiume tre blocchi di granito che fanno parte del ciglio della fatiscente banchina sud del porto-canale di Fiumicino. Gli operatori portuali mettono sul banco degli imputati l’immobilismo dell’Autorità di sistema portuale che non è intervenuta dopo la denuncia della pesca sulla situazione di pericolo che si era creata lungo la sponda.

Terremoto a Roma, scossa nella notte di magnitudo 3.2: avvertito in tutta la provincia

La richiesta ignorata

Preoccupato dall’instabilità di alcuni blocchi, il presidente della coop Pesca romana aveva chiesto, attraverso le pagine del Messaggero, un tempestivo intervento per rimuovere il rischio che i bordi finissero nell’alveo provocando danni ai pescherecci ormeggiati. «A distanza di 5 giorni le nostre fondate preoccupazioni si sono trasformate purtroppo in realtà – precisa Gennaro Del Prete -. I tre blocchi sono ora nell’alveo del canale e questo incidente, avvenuto la scorsa notte, ha danneggiato, per fortuna, solo i “bottazzi” dei parabordi del motopesca di 100 tonnellate Nonna Maria. Davanti all’ennesimo episodio negativo gli operatori portuali si interrogano sul ruolo di vigilanza esercitato dall’Autorità portuale che non legge neppure i giornali altrimenti si sarebbe accorta della nostra segnalazione legata alla pericolosità di questo tratto di ormeggio».

La categoria aveva infatti segnalato la precarietà di un tratto di attracco con una decina di cigli in fase di scivolo all’interno del corso d’acqua. Sui circa 80 metri di banchinato sud, l’Autorità, negli anni passati, aveva fatto una serie di interventi tampone, con consistenti iniezioni di calcestruzzo, al fine di chiudere le profonde voragini provocate dallo sgrottamento della sponda. Il fenomeno del cedimento della struttura si è presentato di nuovo e ha reso fragile i mattoni sottostanti che sostengono i cigli a tal punto di provocarne la caduta.

Il nuovo rischio

Ora è a rischio un altro tratto che presenta lo stesso identico problema su cui è necessario un transennamento urgente per evitare che qualche imbarcato cada nel fiume assieme ai pesanti blocchi di granito. «Ecco perché da tempo – conclude Del Prete – avanziamo la richiesta di predisporre gli atti per procedere alla ristrutturazione dei tratti di banchina a ridosso della passerella su cui non sono mai stati predisposti interventi di manutenzione, dopo la costruzione avvenuta nel dopo guerra. In sintesi le banchine tra il ponte “2 giugno” e la foce sono state ricostruite di recente, escludendo però i tratti immediatamente a ridosso del ponte pedonale che cadono ovviamente in pezzi. Questo perché l’Autorità aveva in mente di realizzare un nuovo attraversamento collegato al futuro porto commerciale».

Nella presentazione degli elaborati, che risalgono ai primi anni del 2010, l’Autorità aveva infatti presentato un bozzetto di una moderna passerella il cui progetto di fattibilità rientrava nel lotto conclusivo dell’approdo. Allo stato attuale è in piedi solo il primo stralcio che prevede la “darsena dei pescherecci”. Circa l’ubicazione del nuovo pedonale, in base a quanto illustrato allora dai tecnici dell’Autorità, era spostata di circa 50 metri più a valle rispetto all’attuale, nel punto dove il tracciato del fiume si amplia, e su entrambi i lati erano state messe in cantiere una sorta di gallerie sotto le banchine per smorzare la violenza delle onde spinte dalle mareggiate all’interno del porto. Oggi, in particolare nel piazzale di via Torre Clementina, altezza della statua dell’Assunta posata su una colonna, in condizioni meteo-marine avverse i flutti scavalcano la banchina e allagano la strada oltre a depositare grossi cumuli di rifiuti.

#terremoto a #roma, scossa nella notte di magnitudo 3.2: avvertito in tutta la provincia https://t.co/YMenMSYtNB — Leggo (@leggoit) January 22, 2023

Di Umberto Serenelli

Video Serenelli Ippoliti

Ultimo aggiornamento: Domenica 22 Gennaio 2023, 11:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA