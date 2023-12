Numerose squadre di impegnate a Colico, in provincia di Lecco, per l’incendio in una ditta che si occupa della lavorazione e dello smaltimento di rifiuti industriali. Le fiamme sono state poste sotto controllo, pompieri al lavoro con nuclei NBCR (Nucleare Biologico Chimico e Radiologico) e NIA (Nucleo Investigativo Antincendio). Il sindaco del paese dell'Alto lago lecchese, Monica Gilardi ha invitato i cittadini a tenere chiuse le finestre. Lo stesso hanno fatto anche altri comuni vicini. L'aria era irrespirabile e sono in corso accertamenti, sia sull'origine del rogo sia sull'entità dei danni, anche a livello ambientale. Il fumo provocato dall'incendio era visibile a diversi chilometri di distanza. (video Lapresse) Ultimo aggiornamento: Domenica 10 Dicembre 2023, 16:49

