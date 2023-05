La Russa canta con Morandi in Senato: nell'Aula di Palazzo Madama l'inno italiano

La Russa canta con Morandi in Senato: nell'Aula l'inno italiano in occasione della festa per i 75 anni anni di Palazzo Madama. Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha cantato l'inno italiano con Gianni Morandi nell'Aula di Palazzo Madama durante le prove del concerto organizzato tra i vari festeggiamenti in occasione del 75esimo anniversario del Senato della Repubblica e della Costituzione.

Il concerto della banda interforze

Nel pomeriggio a Roma, a Piazza Navona, si è anche tenuto il concerto della banda interforze, sempre alla presenza, tra gli altri, del presidente La Russa.

