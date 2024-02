Giorgia Meloni, il pupazzo della premier bruciato al Carnevale di Poggio Mirteto

A Poggio Mirteto (Rieti), si è svolto domenica 18 febbraio, dopo quattro anni, il Carnevalone liberato, fermato dal Covid e da problemi organizzativi fino allo scorso anno. Come da tradizione, al termine è stato bruciato il fantoccio, raffigurante un politico, solitamente popolare nel periodo.

Quest'anno, il pupazzo bruciato per il Carnevale raffigurava la premier Giorgia Meloni. In passato, la stessa sorte era toccata ad altri primi ministri, con i "pupazzi" raffiguranti, tra gli altri, Silvio Berlusconi e Matteo Renzi. La manifestazione si svolge da anni (le origini nell'ottocento) nella prima domenica di quaresima, in quanto nata come iniziativa anticlericale, nello Stato pontificio.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 19 Febbraio 2024, 10:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA