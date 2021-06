«La situazione sta migliorando ma bisogna tenere alta l'attenzione sul rischio varianti, un altro pericolo è l'inflazione, il pericolo è che cresca troppo e non in modo temporaneo». Lo dice il premier Mario Draghi nel suo intervento in Senato in vista del Consiglio europeo. Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 23 Giugno 2021, 16:05

