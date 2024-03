Sono tre gli ultras del Catania che sono stati portati in Questura dopo l'invasione di campo e gli scontri scoppiati stasera durante la gara all'Euganeo Padova-Catania, per la Coppa Italia di serie C. La loro posizione, si apprende da fonti investigative, è attualmente al vaglio delle autorità. Negli scontri, fortunatamente, non si sono registrati feriti. Ultimo aggiornamento: Martedì 19 Marzo 2024, 22:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA