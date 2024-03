Padova-Catania, guerriglia allo stadio: ultrà siciliani piombano in tribuna, scoppia il caos. «Poliziotti in campo» Scene da guerriglia urbana stasera allo stadio Euganeo durante la finale di andata di Coppa Italia di serie C







di Redazione web Scene da guerriglia urbana stasera allo stadio Euganeo durante la finale di andata di Coppa Italia di serie C Padova-Catania. Un gruppo di ultras siciliani, durante l'intervallo, ha sfondato il cancello del proprio settore entrando nella tribuna occupata dai biancoscudati, lanciando fumogeni e distruggendo gli striscioni. Altri hanno fatto invasione di campo, lanciando da lì i petardi. Na final da Copa Itália da Serie C, ultras do Catania empurraram o alambrado e foram em direção a torcida do Padova, a polícia precisou intervir.



🎥 @Julio1910



pic.twitter.com/yBv0p4wJsH — Goleada Euro (@goleada_euro) March 19, 2024 Immediato l'intervento delle forze di polizia, con cariche nella curva nord per fermare la violenza. Gli agenti, dopo aver riportato la calma, hanno portato via una decina di tifosi catanesi. La partita è ripresa, dopo una sospensione di 15 minuti. Ultimo aggiornamento: Martedì 19 Marzo 2024, 21:56



